Code geel: Stormachtige Tweede Kerstdag hebben we te danken aan Bella

CODE GEELHet waait vandaag flink in ons land, aan zee zelfs zo hard dat het stormt. Dat hebben we te danken aan een storm boven de Britse eilanden. Omdat storm in het zuiden van Engeland voor extreem weer zorgt, heeft de Britse weerdienst de depressie de naam ‘Bella’ gegeven. Bella trok vandaag geleidelijk over ons land heen.

Met name in de nacht naar zondag en zondagochtend kwam in ons land een vrij krachtige tot harde zuidenwind te staan waarbij zware windstoten voor konden komen van 75 tot 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden.

Zaterdagmiddag en -avond nam de wind overal flink toe. In de avond kwamen in de westelijke kustprovincies zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot ongeveer 80 kilometer per uur, in de kustgebieden tot circa 90 kilometer per uur en aan de kust tot 110. In de nacht naar zondag breidde het windveld zich oostwaarts uit, waardoor ook landinwaarts windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. Zondagmiddag nam de wind van het westen uit af.

Bij code geel wordt er gewaarschuwd voor gevaarlijke weersomstandigheden. De impact is meestal beperkt, maar het is verstandig om na te gaan of de waarschuwing gevolgen heeft voor je persoonlijke planning en omstandigheden. Of de kerstboom in de tuin wel stevig staat bijvoorbeeld.

Kerstlichtjes

,,Het ziet er natuurlijk feestelijk uit, al die kerstlichtjes en andere versiering in de voor- en achtertuinen. Zorg er wel voor dat alles goed vast zit, of ruim voor de zekerheid (een deel van) de kerstverlichting en -versiering buiten vast op. Natuurlijk zonde als zaterdagavond laat of zondag alle mooie versiering kapot waait", waarschuwde weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

Volledig scherm Een door storm omgewaaide kerstboom een paar jaar geleden. Het KNMI waarschuwt dat het vanavond ook heel hard gaat waaien. © Theo Temmink

Langdurige regenval

Naast wind kregen we ook opnieuw met langdurige regenval te maken. Tot zeker zondagmiddag viel in ons land van tijd tot tijd regen. De meeste regen werd in een smalle strook langs de westkust verwacht, maar ook dieper landinwaarts konden lokaal tientallen millimeters water naar beneden komen.

