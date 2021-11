Code geel: KNMI waarschuwt voor gladheid, ongelukken in Zeeland

In grote delen van het land is het vanavond en vannacht glad op de weg. Het KNMI waarschuwt voor winterse buien en bevriezing en heeft daarom code geel afgekondigd.

In het zuidwesten van Nederland is het vanavond lokaal tijdelijk glad zijn door sneeuw en hagel. Later op de avond en vannacht is ook elders in het land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen.

Op de meeste plaatsen klaarde het vanavond op en was het droog. Alleen in het zuidwesten en aan de westkust hielden de buien aan. Op verschillende plaatsen in Zeeland raakten vanavond auto’s van de weg door gladheid als gevolg van (natte) sneeuw. Op de A58 ter hoogte van Oost-Souburg kwam een auto van de huisartsenpost (HAP) in een ondiepe sloot terecht. Ook elders op de A58 gebeurden ongelukken.

Vanuit het noorden neemt de bewolking vannacht toe en trekken ook elders (winterse) buien over het land. Vannacht kan het licht gaan vriezen (-1 graad). Later in de nacht klaart het weer op en kan er lokaal (dichte) mist ontstaan.

De gladheid kan tot maandagochtend aanhouden. Rijkwaterstaat is vanavond op sommige snelwegen al begonnen met strooien.

