Code geel KNMI: kans op gladheid

Verwarde man vast na bedreiging Turkse ambassade

11 februari De politie heeft in Dordrecht waarschuwingsschoten gelost om een 36-jarige man aan te houden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een valse melding heeft gedaan over een dreiging op de Turkse ambassade in Den Haag. De ambassade werd in verband daarmee zondagavond enige tijd extra beveiligd.