Code geel in Zuid-Nederland vanwege gladheid; ijsclubs hopen op snelle ijsmeting

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in de zuidelijke helft van het land. In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Limburg geldt daarom code geel. Ondertussen groeit bij ijsclubs de ijskoorts: zal woensdag de eerste ijsmeting gedaan kunnen worden, of toch al op dinsdag?

Tot en met dinsdagochtend 12.00 uur kan het glad zijn, meldt het KNMI: vooral op (fiets)bruggen en viaducten. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gladheid en adviseert weggebruikers om hun rijstijl aan te passen en extra alert te zijn.

Weerplaza meldt dat er een ‘flinke bel koude lucht’ vanaf de poolgebieden is afgezakt naar Europa. Deze week blijft de koude lucht hier, met als gevolg dat we een frisse week voor de boeg hebben. In de nachten zal het matig vriezen en het is volgens Weerplaza zelfs niet uitgesloten dat het op een enkele plek afkoelt tot -10 graden op neushoogte.

In de tweede helft van de week kan de temperatuur overdag oplopen naar 3 tot 5 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in de kustgebieden. Vooralsnog wordt de kans op sneeuw als ‘klein’ gezien. Volgens WeerOnline betekent het huidige koude weer niet dat we van een witte kerst verzekerd zijn; of sneeuw er dan inzit, zal volgend weekend duidelijker worden.

Marathon op natuurijs

Quote Als we een piste hebben met een ijslaag die dik genoeg is, dan gaan we razendsnel schakelen Willem Hut, Competitieleider marathonschaatsen van de KNSB Bij ijsclubs begint het te kriebelen: de ijsclubs van Noordlaren en Nieuw-Buinen maken op dit moment de grootste kans om in de loop van deze week de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Dat zegt Willem Hut, competitieleider marathonschaatsen van de KNSB, die maandag intensief contact had met de verenigingen die kandidaat zijn om een marathon op natuurijs te organiseren. „Haaksbergen en Burgum zitten Noordlaren en Nieuw-Buinen dicht op de hielen. We gaan zien wie de strijd wint, de weergoden zorgen niet zelden voor een verrassing.”

Eerste ijsmeting en wedstrijd?

Hut verwacht deze woensdag een officiële ijsmeting te kunnen doen. Als verenigingen een ijslaag van minimaal 3 centimeter hebben liggen, kunnen ze zich melden bij de KNSB voor een meting. Hut hoopt stiekem dinsdag al een ijsmeting te kunnen doen. „Als we dan een piste hebben met een ijslaag die dik genoeg is, dan gaan we razendsnel schakelen. In dat geval zouden we misschien woensdagochtend al de eerste wedstrijd kunnen rijden.”

Traditioneel vindt een strijd plaats tussen verenigingen om de eerste marathon van het seizoen op natuurijs te organiseren. De Hondsrug in het Groningse Noordlaren won die strijd al zes keer. Schaatsvereniging Nieuw-Buinen in Drenthe is volgens Hut nu een geduchte concurrent. Voorzitter Bert Drent van Nieuw-Buinen zegt dat zijn ijsploeg in de nacht van maandag op dinsdag met sproeiers gaat proberen een ijsvloer te creëren.

,,Wat voorspeld wordt, moet eerst nog wel uitkomen”, aldus competitieleider Hut. ,,Maar als het voldoende vriest, staan wij klaar voor die eerste marathonwedstrijd op natuurijs.” De laatste marathon op Nederlands natuurijs was op 26 december vorig jaar in Noordlaren, met Maaike Verweij en Bart Hoolwerf als de winnaars. Omdat de dooi daarna intrad, bleef het bij die ene wedstrijd.

In Winterswijk wil schaatser Bart Vreugdenhil dinsdagochtend het werelduurrecord op natuurijs verbeteren. Dat officieuze record staat, voor zover bekend, sinds 1928 op naam van de Fransman Léon Quaglia met een afstand van 32,970 kilometer. Het is de bedoeling dat Vreugdenhil om 08.30 uur begint aan zijn recordpoging, mits de vrijwilligers in Winterswijk erin slagen ’s nachts voldoende ijs te ‘maken’.