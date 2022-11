Code geel in noordelijke helft van het land vanwege dichte mist

Vanaf morgen zal het weerbeeld een stuk droger worden. Omdat er dan nauwelijks wind staat neemt de kans op een grijs weerbeeld met nevel en mist wel weer sterk toe. Het is niet uitgesloten dat sommige regio’s in het land dan ook enige tijd met dichte mist te maken gaan krijgen.

Koudere lucht vindt halverwege de week zijn weg richting ons land en dat merken we later in de week aan de temperatuur. ,,Middagtemperaturen van hooguit 5 graden lijken het maximaal haalbare en vorst in de nachten is realistisch, zeker in de buitengebieden", aldus weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Op basis van de laatste weerkaarten worden rond Sinterklaas nu de laagste temperaturen voorzien.”