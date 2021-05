Code geel in het hele land vanwege dichte mist, pinksterweekend ziet er koud uit

In grote delen van Nederland komt donderdagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. In het midden, westen en zuiden is het zicht donderdagochtend het slechtst. Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen.

Op de meeste plaatsen is het zicht tussen de 70 en 200 meter. Lokaal kan de mist zeer dicht zijn met minder dan 50 meter zicht. Het zicht was tot dusver het slechtst in Voorschoten. Daar kon om 05.20 uur slechts 43 meter ver worden gekeken. Ook in het Brabantse Woensdrecht was de mist zeer dicht met 47 meter zicht.

In de loop van de ochtend lost de mist op, meldt Weerplaza. Aan het einde van vrijdagochtend komen er in de kustgebieden en op het IJsselmeer zware windstoten voor van 75-90 km per uur uit een zuidwestelijke richting. Pas in de nacht naar zaterdag neemt de wind weer af.

‘Lijkt wel herfst’

In de aanloop naar Pinksteren lijkt het in ons land wel herfst, concludeert Weerplaza. Talloze buien trekken vrijdag en zaterdag over het land met kans op onweer en hagel. Vooral vrijdag staat daarbij een onstuimige wind en kunnen zware windstoten voorkomen. Zaterdag wordt de koudste dag van het weekend met maxima van 12 tot 14 graden.

Tijdens Pinksteren blijven we te maken houden met een zuidwestenwind en koele onstabiele lucht. Dagelijks kunnen we buien verwachten. Maandag kan opnieuw een depressie langstrekken en neemt de kans op flink wat regen toe. Zo nu en dan kan de zon doorbreken, maar met 13 tot 16 graden blijft het kouder dan normaal.