Code geel in Brabant voor onweersbuien met kans op hagel en windstoten

Ideaal: een prik zonder afspraak in eigen dorp

3 augustus Als de mens niet naar de GGD komt voor een coronaprik, dan moet de GGD maar naar de mens gaan. Met die gedachte opent de GGD Zeeland ‘pop-up-locaties’ in plaatsen waar nog relatief weinig mensen gevaccineerd zijn. Rilland, op de grens van Brabant en Zeeland, had dinsdag de primeur. Van 16.00 tot 18.00 uur was het prikken-zonder-afspraak.