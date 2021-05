Code geel: forse buien met hagel, onweer en windstoten trekken over het land

Volgens Weerplaza gaan de felle buien vergezeld met hagel en onweer, vooral in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij is kans op windstoten tot 65 kilometer per uur. ,,Er hangen flink wat buien boven Nederland, België en Groot-Brittanië", stelt weerman Raymond Klaassen. ,,Lokaal valt er veel neerslag.”

Beter weer

Vanaf donderdag wordt het weer iets beter. Dan is de invloed van een hogedrukgebied beter merkbaar en dat brengt droger weer met zich mee: neerslag en storingen worden door die hoge luchtdruk op afstand gehouden en daardoor laat de zon zich vaker zien.



Of dat ook gepaard gaat met een hogere temperatuur is ‘nog enigszins onzeker, maar ligt wel voor de hand’. ,,Waarschijnlijk loopt het met de temperatuur ook wel los want bedenk dat de zon al erg krachtig is in deze tijd van het jaar. Uit de wind en in de zon zal het voor het gevoel een stuk warmer aanvoelen’’, stelt Klaassen.