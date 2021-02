Code geel door gladheid, reddingsbrigade waarschuwt: pas op met bevroren open water

Reddingsbrigade Nederland raadt af om al meteen te gaan schaatsen op bevroren open water. Volgens de organisatie is het beter eerst te schaatsen op een lokale natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot.



Volgens de Reddingsbrigade vindt er op veel locaties geen deskundige controle plaats op de kwaliteit van het ijs en ontbreken waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken omdat toertochten vanwege het coronavirus niet door mogen gaan. ,,Hierdoor neemt het risico toe om in het ijskoude water te belanden’’, aldus de Reddingsbrigade.



Schaatsers op natuurijs moeten zich volgens de organisatie bewust zijn van de risico’s, zich goed voorbereiden en te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.



De Reddingsbrigade adviseert schaatsers om zich thuis op de hoogte te stellen van de lokale ijssituatie, aan het thuisfront te laten weten waar geschaatst gaat worden en reddingsmiddelen mee te nemen, zoals ijsprikkers om jezelf uit een wak te trekken en een reddingsklos of touw opdat anderen kunnen helpen als je door het ijs bent gezakt. Een fluitje is handig om in geval van nood mensen op afstand te attenderen dat je hulp nodig hebt.