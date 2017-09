Cocaïne tussen de bananen in tien Duitse supermarkten

In verscheidene Beierse supermarkten was vandaag bijna cocaïne in de aanbieding gedaan. In zeker tien winkels zijn pakjes drugs aangetroffen in dozen bananen die net waren afgeleverd. Het gaat om in ieder geval honderd kilo. De politie in München houdt er rekening mee dat er ook in andere Duitse deelstaten op deze manier coke op de markt komt als de vakkenvullers niet goed opletten. ,,We zijn nog maar net begonnen met het onderzoek'', zei een woordvoerder.

In eerste instantie werd maar één supermarktketen geconfronteerd met de bijzondere koopwaar, nadat een levering door de groothandel over de verschillende filialen was verdeeld. Een medewerker van een winkel in Kiefersfelden sloeg als eerste alarm toen hij behalve bananen ook verdachte bruine pakketjes uitpakte. Gedurende de dag deden steeds meer collega's elders eenzelfde ontdekking.

Raadsel

Raadsel

Het is voor de politie nog een raadsel hoe de cocaïne ongemerkt het land is binnengekomen, de groothandel heeft bereikt, kon worden verspreid en waarom de drugsdealers de zending niet hebben opgehaald. 's Avonds was al een partij van in totaal meer dan honderd kilo in beslag genomen.

De vondst van coke tussen bananen is geen zeldzaam fenomeen. Zo trof de politie in Nederland eind 2012 in drie supermarkten in Noord-Nederland enkele tientallen kilo's cocaïne aan. In Drenthe werd in een supermarkt maar liefts vijftien kilo coke gevonden.