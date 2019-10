Cocaïne dealen, moord en nu kroongetuige: het verhaal van Tony de G.

Chiclana de la Frontera. Vanuit de verte ziet hij het bordje. Chiclana ligt vlak onder de rook van Cadiz. Vijf jaar geleden was hij er ook al. En nu is hij terug. De zon schijnt hier altijd, de huizen zijn er mooi en hij kent het gebied van de vorige keer.



Toen stond hij voor het eerst op een dodenlijst. Hij was een partij drugs kwijtgeraakt, maar ach, dat zou weer overwaaien. Uiteindelijk was het prima toeven aan de Spaanse kust. Niet alleen omdat de vissen vanuit zee zo zijn bord op leken te zwemmen. Hij had ook genoeg cash op zak om het hele strand een week te trakteren.