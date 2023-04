COC lanceert landelijke vlag-oproep na geweldreeks

In een open brief roepen twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland iedereen op om het voorbeeld van COC Eindhoven en regio te volgen en zaterdag ook een regenboogvlag of andere LHBTI+ gemeenschapsvlag uit te hangen. Volgens de woordvoerder van COC Midden-Gelderland wordt de vlag in ieder geval in Wageningen, Lingewaard en Oestgeest gehesen. ,,De oproep is vanochtend pas verstuurd, dus we gaan er vanuit dat er gedurende de dag en morgen nog meer zullen volgen.”