COA: geen bedden voor 120 vluchtelingen in Ter Apel

Voor 120 vluchtelingen is er vanavond geen bed in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat meld het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Al weken worstelt het COA met grote drukte in het centrum waar alle vluchtelingen in Nederland zich moeten melden alvorens naar andere plekken te worden gestuurd.