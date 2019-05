Cipier zwaargewond na aanval in gevangenis Zaanstad

Agressief roofvogel­paar valt mensen aan in Zeeuws dorpje

22:04 ‘Oh ja die vogel’, schoot nog even door het hoofd van de Vlissingse Sandra Goedhart toen ze de Landbouwweg in Ritthem in fietste. Momenten later voelde ze een harde klap tegen haar achterhoofd. De dader heeft ze nooit gezien, maar ze heeft wel een vermoeden: de roofvogels waar ze via haar werk bij Buurtzorg al eens voor gewaarschuwd werd.