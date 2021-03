ChristenUnie en D66 blokkeerden opening Lelystad Airport, nog steeds geen vliegtuig te bekennen

Tijdens een digitaal overleg op maandag 11 januari 2021 met de fractievoorzitters van de vier regeringspartijen probeerde Van Nieuwenhuizen (VVD) de opening van Lelystad Airport te forceren. Ook premier Mark Rutte was aanwezig.

Aan alle voorwaarden is voldaan, zei Van Nieuwenhuizen, niets staat snelle opening meer in de weg. Ze drong er bij de fractieleiders op aan om akkoord te gaan. Maar Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Rob Jetten (D66) weigerden. Zij wezen op de afspraak dat Lelystad Airport alleen mag fungeren als overloop van het volle Schiphol.

Quote Lelystad Airport is voor de VVD een prestige­pro­ject geworden Eppo Bruins, ChristenUnie

Door de coronacrisis is het vliegverkeer echter fors afgenomen en is van overname van Schiphol-vluchten voorlopig geen sprake meer. Daarom blokkeerden Segers en Jetten de opening van het omstreden vakantievliegveld. Vier dagen later viel het kabinet.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins uit Ermelo noemt de poging van de VVD om het vliegveld op de valreep door te drukken ‘onbegrijpelijk’. ,,Het geeft aan dat het voor de VVD een prestigeproject is geworden.”

Kritisch

In het regeerakkoord uit 2017 werd afgesproken dat het - inmiddels demissionaire - kabinet Lelystad Airport zou openen. Al snel kregen ChristenUnie en D66 twijfels en stelden zich jarenlang zeer kritisch op.

Tot ergernis van de VVD, die zich bedrogen voelt door de toenmalige coalitiepartners. ,,Het was tijdrekken en de boel traineren”, zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Als we ooit weer met ze in zee gaan, moeten we de afspraken zo dichttimmeren dat we niet wéér gepiepeld worden.”

Volledig scherm © ANP/VI Images

Aanvankelijk zou Lelystad Airport in april 2018 opengaan als vakantievliegveld en vluchten overnemen van Schiphol. Onder meer door fouten in geluids- en stikstofberekeningen en problemen met de Europese Commissie is de opening al vier keer uitgesteld.

Inmiddels is ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe start- en landingsbaan, passagiersterminal en verkeerstoren. Toch is het zeer onzeker of het vakantievliegveld er ooit komt. Na de verkiezingen wordt aan de formatietafel over het lot van Lelystad Airport beslist. De kans is reëel dat er geen politieke meerderheid te vinden is.

In Flevoland ligt al een paar jaar een gloednieuwe luchthaven. Klaar om te starten als vakantievliegveld. Toch is er geen vliegtuig te bekennen. En de kans is groot dat die er nooit zullen komen. Waar ging het mis met Lelystad Airport? Lees onze uitgebreide reconstructie onder de foto.

Volledig scherm De verkeerstoren van Lelystad Airport heeft nauwelijks wat te doen. © Marco Okhuizen