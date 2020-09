Christa (46): ‘Ik durf nu niet naar een café, maar wil wel een date’

Defensie wil ondanks weerstand snel nieuwe radar, beveili­ging van luchtruim is in het geding

7 september Defensie wil een nieuwe radar – en snel een beetje. Het bewaken en beveiligen van het luchtruim is in het geding. De radar in het noorden van het land is vervangen maar nog niet opgeleverd en de radar op de Veluwe valt regelmatig uit. ,,We hebben nu een gevaarlijke situatie.”