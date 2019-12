Chris stond pas drie minuten op de datingsite, toen God een helpende hand bood

Andrew (25) niet te herkennen na zware mishande­ling: ‘De kinderen mogen hem niet zien’

14:34 Ze had hem in eerste instantie niet eens herkend, zo zwaar is het gezicht van Andrew Jagersma (25) uit Nunspeet toegetakeld. ,,Alle botten in zijn gezicht zijn gebroken’’, vertelt zijn vriendin Tamarah. Het ergste vindt zij het nog wel voor zijn drie kinderen, de jongste is slechts vijf maanden oud.