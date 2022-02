Chocola en vlaai van mensen die prik halen voor medewerkers belaagde GGD Heerlen

Actievoerders drongen afgelopen week tweemaal de vaccinatielocatie in Heerlen binnen. ,,De eerste dag waren het er vier en een dag later negen”, aldus Meeks.

Hierbij beschuldigden zij de medewerkers van ‘genocide op de Nederlandse bevolking’, zo is te horen op een video die de betogers zelf deelden via sociale media. Ook ontstond er een handgemeen tussen medewerkers en de betogers. ,,We waren na dat eerste incident al bezig met extra beveiliging, maar we hadden niet verwacht dat ze meteen wéér zouden komen. Nu hebben we zowel zichtbaar als onzichtbaar extra maatregelen genomen”, zegt Meeks. ,,Welke dat zijn kan ik natuurlijk niet zeggen.”