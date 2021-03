Chinese ambassadeur op het matje om sancties tegen D66'er Sjoerdsma en EU-ambassadeur Pronk

Ridouan Taghi Strafpro­ces Marengo gaat van start met grootste beveili­gings­maat­re­ge­len ooit

8:33 Uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is maandagochtend het eerste gedetineerdentransport van de ochtend vertrokken. Al voor 06.00 uur vertrok een Range Rover. In de buurt van de gerechtsbunker in Amsterdam, waar maandagochtend het grote strafproces Marengo begint, stelden zich iets later al zichtbaar politieauto’s op. Voor 07.00 uur arriveerde bij de gerechtsbunker het eerste transport en om 07.15 uur arriveerde het tweede transport onder het geloei van sirenes. Bij het gerechtsgebouw arriveerde rond 07.35 uur ook een helikopter, die een aantal rondjes vloog boven het gebouw waar inmiddels veel cameraploegen zich hebben verzameld.