Chimp Marria dolblij met haar 'nieuwe liefde' Sony

,,Ze zijn vanmorgen voor het eerst samen naar buiten gegaan. Vlak voordat ze dat deden, raakten ze elkaar nog heel even aan. Dat was prachtig om te zien. Het is een beetje zoals voetballers dat doen voordat ze het veld op gaan. Een omhelzing om aan te tonen dat het goed is. Heel wenselijk gedrag", vertelt dierenverzorger Max van Stichting AAP. Ze zijn in Almere, waar Marria nu verblijft, erg tevreden met de manier waarop ze zich tot nu toe gedraagt. ,,Ze laat veel dingen zien die ze nog nooit heeft laten zien. En dat in twee dagen. Ze gedraagt zich steeds meer als chimpansee."

Marria en Sony hebben samen al enkele testmomenten overleefd. Zo zijn de buurchimpansees naar buiten gelaten (en dat gaat meestal gepaard met een hoop lawaai) en hebben ze inmiddels ook al samen gegeten. ,,Ze zaten schouder aan schouder te eten. Daarna hebben ze heel veel gespeeld en gevlooid, alles ging goed. We hebben besloten ze ’s nachts ook bij elkaar te houden. Als je het luik namelijk dicht doet, dan zouden we alles wat ze hebben opgebouwd, ook weer stuk kunnen maken. De volgende dag zouden we dan weer van vooraf aan moeten beginnen. Bij elkaar laten heeft dan de voorkeur."

Slapen doen Marria en Sony niet samen, maar dat is normaal gedrag voor chimpansees. ,,Ze maken ieder hun eigen nest. Bij chimpansees slapen alleen moeder en kind samen in één nest."

De komende tijd worden Marria en Sony goed in de gaten gehouden. En hoe gek dat misschien ook klinkt, gehoopt wordt op een kleine ruzie tussen de twee. ,,Daar kan Marria heel veel van leren. Bijvoorbeeld wie er de baas is, en ook hoe het weer goed wordt gemaakt. We hopen dat dat binnenkort gaat komen."

Mensaapje

Bij Stichting AAP kunnen ze dus tevreden zijn. En dat mag ook wel, want de ontmoeting tussen Marria en Sony had nogal wat voeten in de aarde en vergde de nodige voorzorgsmaatregelen. Marria had immers haar hele leven geen enkele soortgenoot gezien. Ze werd als baby geroofd uit Frans Guinee en groeide op als mensenkind. Ze sliep in bed bij haar gezin, at met mes en vork, las kinderboekjes en dronk limonade. Tot het uit de hand liep. Marria was immers een aap, en geen mens. Ze werd agressief en noodgedwongen opgesloten in de garage. Stichting AAP redde haar zeven maanden geleden uit haar penibele situatie en werkt er nu langzaam aan om Marria weer meer chimpansee te maken.