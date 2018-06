Chileense superdieven vlogen 12.000 kilometer om 'knetterstoned' in Brabant in te breken

Deze mbo-do­cent uit Venlo neemt het op tegen Erdogan

8:46 Turkse Nederlanders die deze week naar de stembus gaan, kunnen ook op een Nederlander stemmen: Arzu Özalp (34), een mbo-docente uit Venlo. Ze voert campagne tegen president Erdogan – maar dat valt ook in Nederland niet mee. ,,We komen de moskee niet eens in."