Het bedrijf ligt onder vuur vanwege de lozing van de stof GenX, die in het drinkwater is gekomen. Een 43-jarige inwoner van Dordrecht is daarover zo boos, dat hij een maand geleden op sociale media aankondigde geweld te gaan gebruiken. Hij vroeg om suggesties om het bedrijf te stoppen, eventueel met geweld. ,,Als niemand iets doet, doe ik het wel. Iets met een bom of zo? Directeur omleggen?’’ En later: ,,Ik maak geen geintjes. Iedereen die het terrein verlaat, moet vanaf nu toch echt even over zijn schouder kijken.''



De man maakte ook nog een vergelijking met de aanslag in Las Vegas, waarbij 59 mensen om het leven kwamen. ,,Iets zoals Las Vegas heeft me op een idee gebracht.'' Hij verwijderde de berichten na een gesprek met de politie. Chemours deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de man te vervolgen voor bedreiging, bevestigt een woordvoerder. De verdachte moet in december voor de rechter komen.