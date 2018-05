'Cheeta's Beekse Bergen hadden het op Frans kind gemunt'

VideoDe jachtluipaarden die een Frans gezin beslopen in safaripark de Beekse Bergen hadden het op het kind gemunt. Dat zeggen roofdierexperts.

De bloedstollende videobeelden laten zien hoe de cheeta's met name gericht zijn de vrouw met een kind op haar arm. ,,De cheeta's zagen met name het kind als prooi", zegt roofdierenverzorgster Daphne Pels van de Stichting Leeuw. ,,Je ziet hoe de jachtluipaarden rond hun prooi draaien en inschatten wat de risico's en kansen zijn.''

Grote katten zullen altijd eerst de kleine zwakke prooien pakken. Bij de groep Fransen was dat het kind. ,,Een volwassen persoon kan gevaarlijk zijn voor een roofdier, maar een kind is een prooi. Dat is de reden dat bij onze opvang nooit kinderen achter de schermen mogen komen.''

Parkmanager en biologie Wineke Schoo van Burgers' Zoo denkt ook dat de cheeta's het op het Franse kind gemunt hadden. ,,En niet om te spelen. Een kind is klein. Een mooie prooi, te vergelijken met een reebokje in het wild. Deze mensen hebben bizar veel geluk gehad. Als ze bij de leeuwen uitgestapt waren dan was het heel anders gelopen.''

Een leeuw is veel sterker en zwaarder dan een cheeta en had zich ook op de volwassenen gestort. ,,Wat dachten deze mensen? Dat het een soort huisdieren waren? Die zijn er in de Beekse Bergen niet. Het zijn allemaal wilde beesten. ''

De Fransen stapten tot twee keer toe uit hun auto om foto's te maken en de dieren te beter te kunnen bekijken. De eerste keer houden de cheeta's zich koest, maar bij de tweede stop besluipen ze de nietsvermoedende bezoekers van achteren. Ze lopen richting de vrouw met het kind. Op de beelden is te zien hoe de vrouw bijna geïrriteerd weer de auto instapt om zichzelf en het kind in veiligheid te brengen.

Oliedom

Pels: ,,Tja, oliedom natuurlijk om uit te stappen. Cheeta's zien er knuffelig uit. Het zijn ook grote katten die gedomesticeerd kunnen worden. Dat is ook het beeld dat mensen van ze hebben. En met hun 50-60 kilo zijn ze niet zo imposant als een leeuw of tijger en misschien minder fel en agressief dan leeuwen en tijgers, maar het zijn echt wilde roofdieren.''

Ook Schoo heeft de beelden met verbazing bekeken. ,,Het gedrag van deze mensen is het meest fascinerend. De cheeta's doen wat ze behoren te doen. Maar waarom stap je uit de auto? En waarom blijf je filmen en ga je niet waarschuwen?''

Eerder incident

Zes jaar geleden ging het echt fout in de Beekse Bergen. Toen werd een jongetje aangevallen en gebeten door een jachtluipaard. De ongeveer 10-jarige jongen stapte met zijn moeder uit de auto en werd aangevallen door de cheeta. Hij hield er een vleeswond aan zijn bovenarm aan over. De dierenarts van het safaripark zei toen dat de cheeta 'wilde spelen'.

