Chauffeur houdt onschuldige vrouw vast in bus bij zoekactie naar ‘drogeerdame’

Qmusic-dj Wim van Helden en YouTube-deskundige Paul Goudsmit in De Ochtend Show to go

12 september YouTuber en YouTube-deskundige Paul Goudsmit (bekend van het account King Alert) is morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. Aanleiding is de aanhouding van YouTubers Govert en Ties Granzier in Amerika. Ook te gast zijn Qmusic-dj Wim van Helden en wielerverslaggever Pim Bijl. Presentator is Roel Maalderink.