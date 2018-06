Chauffeur (93) kan vernedering niet verkroppen: Gemeente bleef hem parkeerkaart weigeren

Piet van de Sande is 93 jaar en heeft nog nooit een psycholoog gezien. ,,Maar nou heb ik er denk ik toch een nodig. Ik kan het maar niet van me afzetten. Die vernedering zit me zo hoog."

We hebben het hier over een bureaucratische procedure die Van de Sande als een 'lijdensweg' heeft ervaren. Het kostte hem een jaar en ruim 11.000 euro aan juridische en keuringskosten om aan een gehandicaptenparkeerkaart te komen. Zijn wrok gaat uit naar keuringsarts Margot Elings en wethouder Peter Smit van Oisterwijk, die pal achter haar bleef staan.

In de huiskamer van Piet van de Sande hangt de oorkonde die hoort bij zijn koninklijke onderscheiding. De burgemeester van Berkel-Enschot reikte hem in 1990 uit. Zeven jaar later ging Van de Sande met de rest van Heukelom over naar Oisterwijk. Hij was 92 jaar toen hij voor het eerst een beroep op de gemeente deed. ,,Altijd zelfstandig geweest. Ik heb als transporteur mijn eigen zaak hier aan de Steenstraat uitgebouwd. Ik woon nog steeds op mezelf, in een aanleunwoning bij mijn kleindochter."

Van de Sande, al lange tijd weduwnaar, kan beter rijden dan lopen. Hij tuft met zijn auto net zo makkelijk naar het Sauerland als naar zijn broer in Boxtel. Maar zodra hij uit moet stappen, hapert de benenwagen.

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Piet van de Sande kostte het een jaar en 11.000 euro om aan zijn gehandicaptenparkeerkaart te komen. © Dolph Cantrijn

Februari 2017 vraagt hij daarom een parkeerkaart aan waarmee hij in heel Europa op een invalidenplek kan gaan staan. Oisterwijk springt niet lichtvaardig met het verstrekken van die kaarten om. De aanvrager moet aan kunnen tonen niet in staat te zijn een afstand van 100 meter te voet af te leggen.

Dus krijgt Van de Sande een afspraak bij keuringsarts Margot Elings. Ze houdt kantoor in Medisch Centrum De Voorste Stroom aan de Moergestelseweg. In de lezing van Van de Sande bestaat de keuring uit de vraag hoe hij in haar kamer is gekomen. ,,Met de trap, heb ik toen gezegd. Dat was voor haar bewijs genoeg dat ik ook wel honderd meter kon lopen." Zoon Walter, die een flink eind van de lijdensweg mee op heeft gelopen, zucht daar diep bij: ,,Hij moest wel drie keer rusten voor hij die acht treden had genomen. Had hij dat er nou maar bij gezegd."

Quote Hij moest wel drie keer rusten voor hij die acht treden had genomen Zoon Walter van de Sande

Papierwinkel

De gemeente gaat op het oordeel van haar keuringsarts af, waarna herkeuringen met alle papierwinkel van dien volgen. Van de Sande belandt bij de gemeentelijke commissie bezwaar en beroep en bij de rechtbank in Breda. Bij beide instanties vangt hij bot. Ook wethouder Peter Smit vertelt Van de Sande dat het medisch-objectieve oordeel van Elings voor hem maatgevend is. ,,Hij wou haar gewoon niet afvallen."

Drie keer is Van de Sande bij Elings op kantoor geweest. De laatste keer was zijn zoon Walter erbij. Het liep uit de hand, blijkt uit een relaas van Elings zelf. Als de advocaat van Van de Sande haar 'klachtwaardig handelen' verwijt als aankondiging van een tuchtzaak, staat dit in het gepeperde antwoord van keuringsarts Elings: 'Ik heb mij in deze zaak niet alleen fors voor de gek gehouden, maar ook ernstig geïntimideerd gevoeld door Uw cliënt en zijn familie.'

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Piet van de Sande (93) uit Heukelom moest een berg papieren over om aan zijn invalidenparkeerkaart te komen. © Tom Tacken/BD

In september wordt het Piet van de Sande pijnlijk duidelijk waarom hij zo kortademig is geworden. Hij heeft een tumor in zijn longen en moet zich op het Verbeeten Instituut laten bestralen. Elings schrijft daarna dat het 'evident' is dat het 'huidige bestralingstraject (extreme) vermoeidheid kan veroorzaken'. Maar medisch kan ze nog altijd niet onderbouwen dat meneer een loopbeperking van minder dan 100 meter heeft, 'bij gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen'.

Toch koppelt Elings na de derde keuring aan haar nog altijd negatieve conclusie een sympathieke overweging. De gemeente zou Van de Sande uit 'coulance' zijn kaart kunnen geven. Maar Oisterwijk houdt toch liever vast aan de procedure.

Second opinion

Van de Sande, voorzien van twee kunstknieën en een kunstheup, heeft ondertussen een second opinion aangevraagd bij het bureau Sciopeng. Een keuringsarts van dat bedrijf komt hem thuis bezoeken. De man oordeelt ter plekke dat Van de Sande inderdaad amper vooruit kan. Maar zijn rapport wordt door de gemeente Oisterwijk van tafel geveegd. Het rapport is niet 'zorgvuldig, inzichtelijk en consistent'. Onbegrijpelijk vindt Van de Sande, volgens wie een Oisterwijkse ambtenaar hem nota bene naar Sciopeng heeft verwezen. Maar dat berust volgens de gemeente toch echt op een 'misverstand'.

Anderen zouden allang afgehaakt hebben, maar Van de Sande zet door. Hij krijgt juridische steun van nog een zoon, die advocaat is, en komt via hem terecht bij inspanningsfysioloog Peter Verstraten. Deze onderwerpt de strijdvaardige automobilist op een loopband aan een onderzoek. ,,Ik was aan het eind helemaal op", brengt Piet van de Sande verslag uit.

Het onderzoek kost 4400 euro, maar zal wel de doorslag geven. Als de gemeente Oisterwijk het onderzoeksrapport uit Nijmegen ontvangt, krijgt Van de Sande per ommegaande te horen dat hij zijn gehandicaptenparkeerkaart op kan komen halen. Eind goed al goed? Nee dus. Met de gemeente moet Piet van de Sande nog in de clinch over de gemaakte kosten. Het chagrijn is ook nog lang niet weg: ,,Ik moet dit gevoel echt kwijt zien te raken om het weer een beetje gezellig te kunnen hebben."

En dus belt hij de krant.