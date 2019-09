Charly Luske, ex-laaggeletterde Koos Vervoort en alles over de Nederlandse adel in de Ochtend Show to go

Zanger Charly Luske, Directeur van Stichting Adel in Nederland John Töpfer en schrijver en ex-laaggeletterde Koos Vervoort zijn maandag 9 september te gast in de Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Hila Noorzai en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.

Charly Luske brengt een ode aan George Michael met zijn theatervoorstelling: The Story of George Michael. De muzikale theatershow zit vol met nummers van de zanger zelf en het succesvolle Wham. Charly Luske is bij ons in de studio om zelf te vertellen over zijn show.

De adellijke familie Van Wassenaer woont al sinds 1226 op kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Maar na 800 jaar komt aan deze traditie een einde. De familie gaat verhuizen. In de studio is John Töpfer, directeur Stichting Adel Nederland, die ons meer vertelt over de Nederlandse Adel en de toekomst hiervan. Verslaggever Peter Boender is bij kasteel Duivenvoorde en praat met de kasteelvrouwe en kasteelheer, zij leggen uit waarom de familie vertrekt uit het kasteel.

Daarnaast is Koos Vervoort in de studio. Koos was 40 jaar lang laaggeletterd, maar besloot het roer om te gooien. Hij schreef een boek over zijn leven en heeft voor ons het eerste exemplaar mee.

D66 wil dat de Nederlandse veestapel gehalveerd gaat worden. De bio-industrie zorgt voor de meeste uistof van stikstof in ons land en moet ruimte maken voor woningbouw en wegen. We Skypen met Tjeerd de Groot van de D66.

Maandagmiddag zijn de demonstraties in Den Haag tegen het nieuwe 5G netwerk. Deze middag zal er ook een informatiemap overhandigt worden aan staatssecretaris Keijzer. In deze map zit wetenschappelijk onderbouwd materiaal over de gezondheidsgevolgen en privacy schending van het nieuwe netwerk. We bellen met een medeorganisator van de demonstratie.

