Chaos op Schiphol: storing kan ook maandag gevolgen hebben

De problemen op Schiphol zijn het gevolg van een grote stroomstoring vannacht, waardoor het lange tijd niet mogelijk was om in te checken op de luchthaven. Ook nu zijn de vertrekhallen nog overvol zijn en staan er grote rijen bij de incheckbalies.

Veel reizigers beklagen zich over chaotische taferelen en de slechte communicatie. ,,Het is nog steeds een grote chaos hier. We staan nu in een rij van tussen de 100 en 200 meter voor de incheckbalie. Er voegen ook steeds mensen van de zijkant in bij die rij, dat leidt tot irritatie", meldt een reiziger op Schiphol. De man, die anoniem wil blijven, is al sinds vanochtend vroeg op de luchthaven om zijn 16-jarige dochter op haar vlucht naar de VS te zetten. ,,We hebben de indruk dat er simpelweg niet voldoende personeel is om alles in goede banen te leiden."

Vele tientallen vluchten zijn uitgevallen of hebben flinke vertraging. Zo heeft KLM al 25 Europese vluchten geannuleerd. Sommige mensen proberen hun vlucht om te boeken. Zo wilde Wim van der Gaag, uit Wognum, op vakantie met vrouw en dochter naar Catania in Italië. Hun vlucht bleek geannuleerd, maar zij hebben nieuwe tickets weten te bemachtigen. Dat kost het gezin nu ruim 1500 euro extra.



,,De reisorganisatie had aangegeven, ga lekker op vakantie, de verrekening volgt later. Ik hou er rekening mee dat we niet alles krijgen vergoed, maar we gaan nu eerst lekker vakantie vieren.'' Hij en zijn gezin kunnen vandaag alsnog weg.

Vluchtinformatie

Schiphol raadt reizigers aan om vooral hun vluchtinformatie goed in de gaten houden, zodat ze niet onnodig naar de luchthaven komen. ,,We houden inkomende vluchten af. Het is nu eerst zaak om mensen van de luchthaven te laten vertrekken. Pas daarna zullen we weer vluchten toelaten.''



De chaos was groot vanochtend vroeg. De luchthaven ging enkele uren op slot vanwege de storing bij het inchecken. Daarop werden de toegangswegen van het vliegveld afgezet en reden er geen treinen meer. Die afsluiting zorgde voor chaotische taferelen op toegangswegen. Sommige mensen stapten op de vluchtstrook van de A4 uit de auto en gingen zelfs te voet verder.

Spanning

Pas rond 06.30 uur kon de luchthaven melden dat alle check-in systemen weer werken. De storing met het inchecken werd veroorzaakt door een stroomuitval in een deel van Amsterdam. De oorzaak is volgens de netbeheerder het uitvallen van hoogspanningsverbindingen rond de Bijlmer. De storing begon rond 00.45 uur en betrof in eerste instantie enkele honderden huishoudens.

Door de stroomstoring zaten uiteindelijk 18.000 aansluitingen, huizen en bedrijven, in Amsterdam zonder stroom. Hoe de verbindingen konden uitvallen, is nog niet bekend. Inmiddels zou de storingvoorziening in Amsterdam-Zuidoost weer op gang zijn gekomen. Liander verwacht dat iedereen rond 09.30 uur weer stroom heeft. TenneT heeft laten weten dat mensen die langer dan vier uur zonder stroom zaten recht hebben op compensatie.

Schiphol is weliswaar niet rechtstreeks aangesloten op die stroomverbinding, maar mogelijk was de storing daar het gevolg van een spanningsdip die door de stroomstoring werd veroorzaakt. Volgens de woordvoerder van Schiphol heeft dit moet technisch uitgezocht worden hoe dit heeft kunnen gebeuren.

,,Zodra de stroom uitvalt, is meteen het noodaggregaat aan gegaan. Alleen, het kost even tijd voordat alle systemen weer zijn opgestart. En het gaat hier om vrij complexe it-systemen", aldus de zegsman.

Infrastructuur

Vorig jaar tijdens de meivakantie was het ook een grote chaos op de luchthaven. KLM sloeg destijds alarm. De luchtvervoerder claimde dat Schiphol meer vluchten toeliet dan het aankon. De infrastructuur is daar niet op toegerust, waardoor lange wachttijden ontstonden, aldus KLM.