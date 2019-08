Chaos op A2 na ongeluk, snelweg tussen Amsterdam en Utrecht helemaal afgesloten

Morgen in De Ochtend Show to go: Drama in Assens speeltuin­tje en hoe ver getuigen mogen gaan

20:42 In De Ochtend Show to go van morgen komt verslaggever Victor Schildkamp ons een update geven over het speeltuindrama in Assen. Verder legt veiligheidsexpert Michael Boekee uit hoe ver je mag gaan als burger als je getuige bent van een mogelijk misdrijf. De Ochtend Show to go wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.