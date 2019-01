Chaos in ziekenhuizen Alkmaar en Den Helder voorbij: ICT-storing opgelost

,,Het operatieprogramma wordt weer opgestart. Patiënten waarbij de operatie is afgezegd of de afspraak op de polikliniek niet is doorgegaan worden zo snel mogelijk gebeld om een nieuwe afspraak te maken’’, meldt het ziekenhuis.



In de ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar moesten vandaag álle operaties en afspraken worden afgelast door een grote ICT-storing. De ziekenhuizen konden door de computerstoring niet in de agenda kijken om te zien wie er vandaag geopereerd zou worden.



Het medisch personeel kon ook niet afbellen, omdat ze niet bij de patiëntengegevens konden komen. Het ziekenhuis adviseerde patiënten om bij spoed niet zelf naar de spoedeisende hulp te gaan, maar naar omliggende ziekenhuizen.

Patiëntendossiers

De ziekenhuisgroep heeft ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en poliklinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel. ,,Wij kunnen niet bij onze patiëntendossiers, dus zijn alle geplande operaties en afspraken afgelast”, liet woordvoerster Rinske de Wit weten. ,,Het vervelende daarvan is dat wij niet weten wie er een afspraak hebben.’’

Voor niks

Het gevolg wss dat mensen onverrichter zake naar het ziekenhuis kwamen, zelfs als zij een operatie of bijvoorbeeld een bestraling tegen kanker zouden ondergaan. Om hoeveel operaties en afspraken het ging, was onbekend.. De ziekenhuiswoordvoerster: ,,Alle operatiekamers stonden volgepland.’’



Zo ging het bijvoorbeeld om de poliklinieken en de afdelingen radiologie, nucleaire geneeskunde en het laboratorium. ,,Natuurlijk kijken we wanneer de patiënten wél terecht kunnen’’, vervolgde de woordvoerster. ,,Het komt nooit uit zo’n storing laten we wel wezen.’’

‘Vervelend’