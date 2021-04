Chaos bij Amsterdamse huisartsenpraktijken door prikstop AstraZeneca: ‘Rode oren van het bellen’

Huisartsen in Amsterdam worden platgebeld door mensen met vragen en twijfels over het AstraZeneca-vaccin . ‘Onze assistente heeft haar week vakantie moeten opgeven.’

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloot deze week dat Nederland niet meer het AstraZeneca-vaccin zal gebruiken voor mensen onder de 60. © ANP

De afgelopen week waren zo’n 450 Amsterdamse huisartsenpraktijken druk met alle voorbereidingen om in totaal zo’n 46.000 patiënten tussen de 60 en 65 jaar uit te nodigen, die de afgelopen dagen en de komende week geprikt zouden worden.

“Een chaos,” zegt Stella Zonneveld, vicevoorzitter Crisisteam Huisartsen en medisch directeur van Roha, waar tweehonderd Amsterdamse huisartsen bij zijn aangesloten. “Er is héél veel onduidelijkheid en heel veel twijfel.”

Welk vaccin?

Het begon vorige week al met verwarring over welke groepen de huisartsen nou eigenlijk konden uitnodigen voor een vaccin. In eerste instantie waren dat alleen de 63- en 64-jarigen, maar later kwam daar nog een hele bubs bij: iedereen tussen de 60 en 65 moest worden uitgenodigd, plus de zestigminners met een bmi van meer dan 40.

“Op het laatste moment werd het dus ineens een dubbele hoeveelheid patiënten. Bij veel huisartsen rees vervolgens de vraag: kan ik dat wel in mijn praktijk organiseren? Je moet de anderhalvemetermaatregel aanhouden én bovendien moeten mensen die geprikt zijn een kwartier in observatie. Daar heb je ruimte voor nodig.”

Veel huisartsen in Amsterdam zijn al te krap behuisd en een aantal moest op zoek naar een andere locatie. Zo is huisartsenpraktijk Kalkmarkt uitgeweken naar de Zuiderkerk om vandaag haar patiënten te vaccineren.

Schrijnende verhalen

Toen afgelopen week het nieuws kwam dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het advies van de Gezondheidsraad opvolgde om bij zestigminners helemaal te stoppen met vaccineren met AstraZeneca was de chaos helemaal compleet, zegt Zonneveld.

Niet alleen werden de praktijken platgebeld door bezorgde patiënten met vragen over dit vaccin, ook moesten de huisartsen hun patiënten met een kwetsbare gezondheid onder de zestig afbellen. “Dat zijn schrijnende verhalen die je dan hoort. Gezinnen waarvan de kinderen niet naar school kunnen, omdat ze een kwetsbaar gezinslid hebben. Totaal ontwrichtend. Dat zijn mensen die reikhalzend naar een vaccin uitkijken.”

Vervolgens ging het gerucht dat mensen via de GGD een ander vaccin konden krijgen. “Dat was helemaal niet waar, maar het zorgde toch weer voor onrust.”

Eenduidige communicatie

De huisartsenpraktijk van Zonneveld in de Rivierenbuurt besloot alle opgeroepen patiënten zelf te bellen, zodat iedereen de gelegenheid kreeg om vragen te stellen. “Onze assistente die eigenlijk een week vrij had, heeft hier haar vakantie aan gespendeerd. Dit vraagt ontzettend veel van de huisartsenpraktijken. We hebben het al best druk met corona en andere zaken.”

Uiteindelijk kwam in de praktijk van Zonneveld toch tachtig procent opdagen, een hoog percentage. Veel andere praktijken halen dat niet.

In de praktijk van huisarts Bart Meijman (Meijman en Pijbes) in Nieuw-West kwam slechts 40 procent opdagen. Bij huisartsenpraktijk Kalkmarkt in het centrum haalde tweederde de prik. Beide praktijken werden de afgelopen dagen platgebeld. “Onze doktersassistente heeft rode oren van het bellen,” zegt huisarts Lucas Viruly.

Enerzijds belden zestigplussers die per se geen AstraZeneca wilden, anderzijds belden zestigminners met een kwetsbare gezondheid of ze niet tóch in aanmerking kunnen komen voor de wachtlijst. En dat kan dus niet, zegt Viruly.

Volgens Zonneveld schort het aan snelle, eenduidige communicatie vanuit de overheid. “Dat is nu belangrijk. Ik merk dat mensen niet weten hoe klein het risico is. Zoals het nu gaat is enorm veel onduidelijkheid en kunnen mensen niet goed inschatten wat er nou precies aan de hand is. Omdat de bijwerkingen nu zoveel aandacht krijgen, wordt het ook nog groter gemaakt dan het is.”

60-minners bij de GGD

Wat ook niet helpt, zegt Zonneveld, is dat de GGD ook tijdelijk gestopt is met het prikken van het AstraZeneca-vaccin voor zestigplussers. Dat besluit is uit een logistieke overweging genomen, want het zou om zulke lage aantallen gaan in de prikstraten van de GGD dat het risico op verspilling van beperkt houdbare vaccindoses groot is.

Dat vindt Zonneveld begrijpelijk, maar er gaat ook een verkeerd signaal van uit. Ze pleitte er aanvankelijk nog voor om alle patiënten die normaal ook worden opgeroepen voor de griepprik bij de huisartsenpraktijk te vaccineren, in plaats van deels bij de GGD. Daar komt ze nu op terug.

“Het grootste obstakel is dat patiënten een kwartier na de prikken in de praktijk moeten blijven ter observatie. En we moeten ook de injectiespuiten zelf vullen met vaccins uit de flacons. Het is een totaal andere logistiek als bij de griepprik, waar je zo hup, achter elkaar door de vaccins kan wegprikken. Maar gelukkig denkt de GGD mee. We zijn aan het bekijken of we de grote groep Amsterdammers tussen de 18 en de 60 jaar straks bij de prikstraat van de GGD kunnen vaccineren. Dan leveren wij artsen om te vaccineren en doet de GGD de logistiek. Dat zou een hoop chaos schelen.”

