Chantall heeft al ruim duizend seksspeeltjes getest: ‘Technieken steeds beter’

Net als ze honderduit over de nieuwste technieken in de seksspeeltjesindustrie praat, gaat bij Chantall van den Heuvel uit Tiel de deurbel. Een pakketbezorger staat voor de deur, met in zijn handen een doos. Daar zit een nieuw seksspeeltje in, al weet de bezorger dat waarschijnlijk niet. Of misschien wel, want Van den Heuvel doet beslist niet geheimzinnig over haar werk. Ze is er juist erg open over en vertelt aan iedereen die het wil weten wat ze in haar dagelijks leven doet. ,,Doordat ik heel open ben, merk ik dat andere mensen zich juist naar mij openen. Ik werd zelfs een keer in de Lidl door iemand aangesproken over mijn werk.’’