Chandra (53): ‘Door corona voel ik me veilig, omdat ik Luuk voor mij alleen heb’

,,Begin dit jaar zouden Luuk en ik onze relatie verbreken. We hadden een loslaat­ceremonie georganiseerd, begeleid door een vriendin. Daarin vertelden we elkaar wat we het mooist hadden gevonden van de afgelopen drie jaar, en wat onze grootste lessen waren. Luuk huilde, ik huilde. We beseften hoe fijn het was geweest tussen ons, maar ook dat het goed was om nu los te laten. Nog éénmaal zouden we met elkaar vrijen – een waardige laatste keer.