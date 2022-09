Chagrijn bij Ajax en Ziggo Dome, NS stopt wederom niet bij ArenA door werkzaamheden

‘Op 1 oktober speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA (55.000 bezoekers) en vindt er ook een concert plaats in Ziggo Dome (15.000). Tegelijkertijd is slechts één spoor tussen Amsterdam en Utrecht beschikbaar vanwege werkzaamheden. Hierdoor is er geen treincapaciteit beschikbaar voor de bezoekers’, schrijft NS.

Naar eigen zeggen neemt NS de maatregel ‘met pijn in het hart’ om te voorkomen dat er ‘zeer onveilige situaties ontstaan’. Het vervoersbedrijf is inmiddels met de partners in het ArenA-gebied in gesprek om te kijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden, staat er.

Op Twitter legt een medewerker van NS uit dat werkzaamheden zo’n twee à drie jaar vooruit gepland worden, ruim voordat data van evenementen bekend worden. Daarop reageert Ziggo Dome vanavond via het officiële kanaal met: ‘Goedenavond, er is een verschil tussen werkzaamheden plannen en werkzaamheden communiceren. Eens NS?’

NS heeft er - in overleg met partijen - juist voor gekozen pas de maandag vóór het betreffende weekend te communiceren over de gewijzigde situatie, om geen verwarring bij reizigers te laten ontstaan welk weekend het zou betreffen. De mededeling van vandaag zou geen verrassing voor Ziggo Dome zijn geweest.

Tweede keer in korte tijd

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de NS een dergelijke maatregel neemt. Begin deze maand stopten de treinen niet op dit station vanwege de drukte die de Grand Prix in Zandvoort met zich meebracht in combinatie met een vol voetbalstadion en twee uitverkochte concerten, in de Ziggo Dome en de AFAS Live.

Ziggo Dome-directeur Danny Damman liet eerder vanmiddag weten dat de concertlocatie ditmaal eerder op de hoogte is gebracht van het besluit van de NS dan bij de Grand Prix. ,,Dit keer gaat het om onderhoud. Dat komt weleens voor en er is wel begrip voor.” Tickethouders voor het concert zaterdag worden geïnformeerd over de situatie. Zij krijgen het advies goed hun reis te plannen.

Ajax en de Johan Cruijff ArenA zeggen in een gezamenlijke verklaring ‘niet blij’ te zijn dat op een wedstrijddag opnieuw geen treinen stoppen in de buurt van het stadion. ,,Dat is een kwalijke zaak; de Johan Cruijff ArenA en Ajax zien de trein als basisvoorziening, onmisbaar voor supporters om op een betrouwbare én duurzame manier naar het stadion te kunnen reizen.”

De club en het stadion zeggen tevergeefs bij NS te hebben aangedrongen op een andere datum voor de werkzaamheden.

