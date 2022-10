Centrum tegen Kinderhandel slaat alarm: ‘Pa of ma soms pooier eigen kind’

Bouw recreatie­wo­nin­gen vlakbij beschermde natuur verdubbeld

Het aantal hotels, recreatiewoningen, stacaravans en chalets direct grenzend aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden is vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Ook in de beschermde natuurgebieden zelf is een stijging te zien van nieuwgebouwde recreatie-objecten.

15 oktober