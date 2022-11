Centrale hal Schiphol afgezet: man zegt met gevaarlijke stoffen rond te lopen

update ME bij groot illegaal feest in Ammerzoden, politie sluit afritten A2

De Mobiele Eenheid is ter plaatse bij een illegale raveparty in het Gelderse Ammerzoden (gemeente Maasdriel). De organisatie is gevraagd het feest te stoppen en volgens de politie lijkt hieraan gehoor te worden gegeven. De politie laat weten dat er naar schatting 1500 mensen op het feest zijn afgekomen.

27 november