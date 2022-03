Celstraffen voor oud-leden verboden pedovereniging Martijn

Het vonnis in het proces tegen de derde verdachte, Nelson M. (27) uit Lelystad, is uitgesteld.

Tijdens de rechtszaak zette M. de raadsman aanvankelijk nog aan de kant. De verdachte was boos dat hij het proces niet via Skype kon volgen. M. is naar Mexico gevlucht en heeft in dat land politiek asiel aangevraagd. De organisatie Free a Girl is een petitie gestart om dat te voorkomen. De petitie op de website van Free a Girl is al ruim 11.000 keer ondertekend.