Celstraf voor nepjournalist die voor Iran spioneerde in Nederland

update/videoEen Iraanse spion heeft jarenlang het leven van Iraanse activisten in Nederland in kaart gebracht en die gegevens doorgespeeld aan Teheran. Enkele activisten worden mede daarom beveiligd door de Nederlandse politie. Hij kreeg vanochtend 2,5 jaar cel van een rechtbank in Zweden.

De spion, een Irakees die in Zweden woont, deed zich voor als fotojournalist en won zo het vertrouwen van Iraanse activisten in Europa. In de praktijk bleek hij ook foto’s te maken van hun woningen, kentekens, wifirouters en wachtwoorden. Na zijn ontmaskering werden Iraniërs beveiligd, een van hen zelfs met een noodknop. Vandaag oordeelt de Zweedse rechter in de zaak van de man, Raghdan al-H.. Justitie heeft 2,5 jaar cel tegen hem geëist, de rechtbank in Stockholm nam die straf vanochtend over. De man zit al sinds maart van dit jaar vast.

Radioprogramma Argos kreeg inzage in het onderzoeksdossier. Ook deze krant heeft die documenten ingezien. Daaruit blijkt dat zeker vier Iraanse activisten die in Nederland wonen, zijn bespioneerd. Zij zijn actief voor organisaties die strijden voor een onafhankelijk Khoezestan, een zuidelijke provincie van Iran. De activisten werken onder meer voor de tv-zender Ahwazna TV, die in Rijswijk is gevestigd. Ook daar maakte de ‘fotojournalist’ beelden van het pand, apparatuur en wachtwoorden. Volgens de Zweedse onderzoekers kreeg Al-H. vanuit Iran minimaal 4500 euro voor zijn inlichtingenwerk.

Twee liquidaties

Begin dit jaar stelde inlichtingendienst AIVD dat Iran zeer waarschijnlijk de hand heeft gehad in twee liquidaties van Iraanse oppositieleden in Nederland. Een van de slachtoffers, Ahmad Mola Nissi, was de leider van de ASMLA, dat streeft naar een onafhankelijk Khoezestan. Hij werd in november 2017 in Den Haag voor zijn huis doodgeschoten. Voor de twee liquidaties werden Nederlandse criminele groepen ingehuurd.

De Zweedse onderzoekers hebben geen direct verband gevonden tussen de moord op Nissi en de spionage van Al-H.. Wel meldt de familie van Nissi aan deze krant dat Nissi en Al-H. verschillende keren bij dezelfde manifestaties in Nederland aanwezig waren. Ook blijkt uit het onderzoek dat Al-H. direct na de moord via vrienden en bekenden van Nissi informatie over diens uitvaart zocht: wie er aanwezig waren en of daar videobeelden van waren.

De rechtbank in Stockholm spreekt in het vonnis van vanochtend van ‘een ernstig misdrijf'. ,,De activiteiten van de verdachte en het in kaart brengen van Ahwazis kunnen vervolging, ernstig letsel of de dood veroorzaken. Dit is een inlichtingenoperatie die al lang aan de gans is.”

Volledig scherm Demonstratie van Ahwazi-activisten voor de Tweede Kamer na de liquidatie op Molla Nissi in 2017. © eigen foto