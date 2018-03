Celstraf geëist tegen verdachten die man gijzelden en zijn pink afknipten

De ene verdachte, een 30-jarige man uit Rotterdam, moet wat justitie betreft zes jaar achter de tralies. De ander, een 24-jarige man uit Leiderdorp, hoorde vier jaar cel eisen. ,,Het afknippen van een deel van zijn pink moet voor het slachtoffer ongetwijfeld de meest traumatische ervaring uit zijn leven zijn'', zei de officier van justitie vandaag. ,,De angst die de ontvoering en de sadistische verminking hebben ingeboezemd, zullen hem vermoedelijk nog zeer lang achtervolgen.''



De reden voor de ontvoering is nooit duidelijk geworden, maar de officier van justitie vermoedt dat de verdachten losgeld wilden om een nooit betaalde drugslevering te kunnen vereffenen. Het slachtoffer werd te midden van omstanders de auto van de gemaskerde ontvoerders in getrokken, waarna hij werd vastgebonden en geblindeerd.



De verdachten werden opgespoord nadat een getuige het kenteken van de auto had genoteerd. De aanklaagster bracht ook nog ander bewijs naar voren, waaruit blijkt dat het tweetal de ontvoering had voorbereid.



De uitspraak is over twee weken.