Celstraf dreigt voor bejaarde zussen (80 en 81) van pedofiel omdat zij slachtoffer wilden omkopen

Twee bejaarde zussen die het slachtoffer van een misbruikzaak in Nepal zouden hebben willen omkopen, hoorden vandaag een strafeis van een jaar cel eisen. De man die 2,5 jaar geleden werd veroordeeld in Nepal, is hun jongere broer. De zussen zeggen nog steeds te geloven dat hij onschuldig is en probeerden het slachtoffer over te halen zijn verklaring in te trekken, aldus justitie.

De beide dames op leeftijd (80 en 81 jaar, de jongste is vandaag 80 geworden) zijn in de periode nadat hun broer was opgepakt, allebei in Nepal geweest. Daar hebben ze ook een ontmoeting gehad met het slachtoffer waarmee hun broer was betrapt. Wilma en Marijke van T. vertelden vandaag in de rechtbank in Zwolle dat ze eerst niet wisten dat ze bij die ontmoeting te maken hadden met dat slachtoffer en zijn familie. De zussen blijven ook beweren dat hun veroordeelde broer onschuldig is. De zussen zeggen dat ze ‘seksueel nooit iets geks aan hem hadden gemerkt'.

Het Openbaar Ministerie gelooft daar niks van en eiste vanmiddag één jaar cel tegen de dames Wilma (80) uit Brummen en Marijke (81) uit Poortugaal. Volgens het OM hebben zij bewust het slachtoffer en zijn familie opgezocht en wisten ze wel degelijk met wie ze te maken hadden, zo zou blijken uit e-mails voorafgaand aan het bezoek.

De 68-jarige Piet Hein van T. werd bijna twee jaar geleden in Nepal veroordeeld tot zeven jaar cel voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. Met een van die jongens was hij betrapt in een hotelkamer. Extra pijnlijk is dat de man uit Makkinga een lange carrière in Nederland heeft als kinderpsychiater. Op zijn computer werd later ook kinderporno aangetroffen, maar voor zover bekend heeft hij in Nederland geen misdrijven begaan. De man had contacten opgebouwd in Nepal en ondersteunde de familie van de jongen met wie hij werd betrapt ook financieel.

Vrij

Piet Hein van T. is overigens alweer vrij en terug in Nederland. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep tot een veel lagere celstraf veroordeeld, omdat er verkeerde wetsartikelen zouden zijn gebruikt. Wel moest hij het slachtoffer nog een boete betalen van enkele honderden euro’s en mag hij Nepal zeven jaar lang niet meer in. Van T. houdt trouwens vol dat er in Nepal geen strafbare dingen zijn gebeurd.

De twee zussen (die voor hun pensioen allebei een goede baan hadden, als maatschappelijk werker en universitair docent) zouden nadat hun jongere broer destijds was betrapt en opgepakt, hebben geprobeerd de familie van het slachtoffer om te kopen. Bedragen van tienduizenden euro's zouden daarbij zijn genoemd.

De advocaten van de dames zeggen dat van een omkooppoging geen sprake was. De zussen zeggen zelf dat de familie van het slachtoffer hún juist probeerde te chanteren en 60.000 dollar wilde hebben. Dan ‘zou de zaak verdwijnen'. Ook sluiten de advocaten niet uit dat de Nepalese advocaten die Piet Hein bij stonden, een dubieuze dubbelrol hebben gespeeld. Zij waren degenen die steeds geld bleven vragen aan de zussen en instructies gaven over de mails tussen Wilma en Marijke en de familie van het slachtoffer in Nepal. De advocaten van de dames erkennen wel dat het niet slim was om naar Nepal af te reizen en op onderzoek uit te gaan.

