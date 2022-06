Cel en tbs geëist tegen crèchemedewerker die 7 jonge kinderen seksueel misbruikte: ‘Mijn mond viel open’

Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen A. van de G, de 35-jarige crèche-vrijwilliger van de Maranathakerk in Bunschoten die in vijf jaar zeven zeer jonge kinderen seksueel misbruikte. Het gaat om zijn dochter, vriendinnetjes van haar en drie kinderen uit de kerk.

De zaak kwam in december 2020 aan het licht toen een van de meisjes is gaan praten. Haar ouders stapten geschrokken naar de politie. Uit het onderzoek bleek dat Van de G. veel meer seksueel misbruik op zijn kerfstok had. Het meeste gepleegd bij hem thuis op zolder. Als vriendinnetjes van zijn dochter kwamen spelen. Soms zat de een gewoon spelletjes te doen op de telefoon, terwijl de Bunschoter zich in dezelfde ruimte vergreep aan de ander.

Quote Als ze zeiden ‘stop’ dan ging ik nog maar een heel klein beetje door A. van de G., Verdachte

Als de recherche op zijn telefoon en computer ook nog kinderporno aantreft, leid verder onderzoek naar de creche van de Maranathakerk in Bunschoten, waar Van de G. als vrijwilliger werkt. Op twee filmpjes - opgenomen in de kerk - is te zien hoe zijn hand ontuchtige handelingen verricht met het geslachtdeel van jongetjes die niet ouder zijn dan anderhalf jaar. Op een derde filmpje helpt hij een meisje met afvegen bij de wc. Alles zelf gefilmd.

Autisme

De zaak deed veel stof opwaaien in de Bunschotense gemeenschap. De impact op de getroffen gezinnen is groot. Zelf zegt Van de G. - die het grootste gedeelte van het misbruik bekent heeft - dat hij geen idee had dat zijn slachtoffers de seksuele handelingen niet wilden. ,,Als ze zeiden ‘stop’ dan ging ik nog maar een heel klein beetje door en dan stopte ik”, aldus de verdachte, die vanwege autisme zich niet goed kan verplaatsen in anderen.

,,Door therapie weet ik dat het niet oké was. En daarom vind ik het echt verschrikkelijk voor hen. Ik had dit nooit verwacht. Mijn mond viel open”, aldus Van der G. tegen de rechters. Hij heeft inmiddels een contactverbod met zijn dochter en is het gezag over haar verloren. De Bunschoter zegt graag mee te werken aan verdere behandeling.

Als het aan het OM ligt mag Van de G. niet meer in Bunschoten-Spakenburg komen.

