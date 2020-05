CDA-politicus stapt op na uitlekken racistische uitingen in WhatsAppgroep JOVD

UpdateRegeringspartijen CDA en VVD zijn in verlegenheid gebracht door racistische en nazistische uitingen in een WhatsAppgroep. Hugo Westerlaken, een CDA-politicus in de gemeente Lopik, laat weten naar aanleiding van de kwestie per direct op te stappen.

De Telegraaf meldde eerder vandaag dat er in een voor het JOVD-jubileum opgerichte groepsapp racistisch en nazistisch materiaal gepost is. In verschillende screenshots van de appgroep is te zien dat leden van de groep onder meer afbeeldingen van Geert Wilders in een Duits uniform met hakenkruis erop en van hem en FvD-leider Baudet bungelend aan een galg delen. Ook van Hitler werden meerdere afbeeldingen gestuurd.



De lokale CDA-politicus Hugo Westerlaken erkent dat hij in de appgroep ‘domme berichten’ heeft verstuurd. In een statement laat hij weten spijt te hebben van deze uitingen. ,,Het was mijn droom een positieve bijdrage te leveren aan de inwoners van Lopik. In de afgelopen tijd ben ik echter zo stom geweest een aantal domme berichten te posten via WhatsApp. De mensen die ik hiermee gekwetst heb, bied ik bij deze mijn oprechte excuses aan. Ik heb dit nooit gewild en ben te ver gegaan. Ik heb spijt en neem nu de stap mijn bijdrage aan de politiek te beëindigen door per direct te stoppen met mijn werk als raadslid van Lopik.”

De gezamenlijke besturen van het CDA vinden het aftreden terecht en ook de enige optie nadat ze bekend werden met de appjes. ,,Dit is niet zoals we Dhr. Westerlaken kennen in zijn optreden binnen de fractie en in de raad. Inhoudelijk staan de berichten zover af van het CDA-gedachtengoed, dat hij onze partij niet langer kan vertegenwoordigen. We keuren dit gedrag af en vragen aan de integriteitscommissie om onderzoek te doen naar zijn handelen", aldus de partij.

Afschuwelijk en walgelijk

Ook de VVD wil weten welke leden van haar jongerenorganisatie JOVD zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van deze appjes. VVD-voorzitter Christianne van der Wal vindt de uitingen ‘afschuwelijk en walgelijk’. Een woordvoerder van de partij benadrukt wel dat de JOVD een op zichzelf staande organisatie is met een eigen bestuur. ,,Wij staan hier ver vandaan.” Dat neemt niet weg dat de VVD de zaak hoog opneemt. De liberale partij wil dat de JOVD met namen en rugnummers komt. ,,Als daar mensen tussenzitten die ook VVD-lid zijn, gaan we kijken of er reden is voor royement.”

Het bestuur van de JOVD zelf ‘neemt resoluut afstand’ van de omstreden uitingen en benadrukt dat het zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor de appgroep. Volgens de jongerenpartij is de groep ongecoördineerd en spontaan aangemaakt door losse JOVD-congresgangers. De appgroep heeft volgens hen maar enkele uren bestaan. De JOVD laat verder weten dat het massaal bevolkt werd door mensen buiten de partij. ,,Wij hebben naar eigen zeggen snel ingegrepen toen onacceptabele en uiterst ongepaste afbeeldingen werden gedeeld", laat de jongerenpartij weten.

Forum voor Democratie

Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat er rechts-radicale en antisemitische uitlatingen waren gedaan in appgroepen van leden van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie en van de partij zelf. Verontruste leden van de jongerenpartij hadden via een brief bij het hoofdbestuur aan de bel getrokken.

In de brief maakten de leden duidelijk dat de opmerkingen van onder meer antisemitische en homofobe aard waren. Ook werden terroristen die een politieke aanslag pleegden zoals Anders Breivik (aanslag in Noorwegen in 2011) en Brenton Tarrant (aanslag in Christchurch 2019) verheerlijkt in de apps.

Na een intern onderzoek heeft FvD drie leden uit de partij gezet. De partij liet weten dat de appjes ‘volstrekt onacceptabel’ waren. Drie anderen leden zijn geschorst.