CBS: in heel juni sprake van oversterfte

Oversterfte betekent dat meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in het sterftecijfer. De onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en trends in de bevolkingsstatistieken. Ook in mei was al sprake van oversterfte. In die maand overleden wekelijks gemiddeld zo’n 200 mensen meer dan in verwacht. In juni was dit aantal met 225 iets hoger.