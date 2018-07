CBS-icoon Jan Latten over al die singles: zelfs sekspoppen worden normaal

Lerares Paula werd 50 en kocht een tractor. Nu rijdt ze heel Nederland door.

30 juni Over de tramrails in Amsterdam, naar de visboer in Middelburg, of gewoon een rondje door Goirle. Paula van Dijk uit het Brabantse Riel pakt voor iedere rit de tractor, al kost het haar uren. ,,Dit is mijn medicijn."