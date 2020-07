CBR-baas waarschuwt voor ‘cowboys’ rond theorie-rijexamens

Meisje vliegt van fiets na botsing met wielrenner: groepje rijdt door

9:33 Een meisje in Ommen is gewond geraakt nadat zij gisteren met haar fiets in botsing kwam met een wielrenner. Het slachtoffer raakte gewond, maar werd niet door één van de wielrenners geholpen, het groepje fietste namelijk door. De politie is naar de wielrenners op zoek.