Casual sportshirtje Rutte op ‘bordesfoto’ wekt verbazing

Rommelig, slordig en sáái. Imago-experts zijn niet te spreken over de outfits van de ministers tijdens de heidag gisteren. Maar in een opzicht zijn Rutte en co wel geslaagd: ze komen in hun casual kleding dood- en doodnormaal over. Imagodeskundige Maussen: ‘Dat kan zomaar eens de intentie zijn'.

Een dag na de traditionele ‘heidag’ zijn deskundigen vooral verbaasd over de kledingkeuze van, jawel, de premier zelf. Want hoewel Rutte de leider van het hele stel is, ziet hij er dit keer volgens imagodeskundige Zabeth van Veen het minst indrukwekkend uit. ,,Je hebt een hiërarchie in kledingstukken voor mannen waarbij het pak natuurlijk bovenaan staat en een hempje helemaal onderaan. Rutte draagt bij deze gelegenheid een kledingstuk met heel lage status: een sportshirt met ronde halsopening. Zouden we hem niet kennen, zouden we nóóit denken dat hij de hoogste in rang was. Zelfs Hugo de Jonge, die naast Rutte op de ‘bordesfoto’ staat, oogt nog indrukwekkender omdat zijn polo wel een kraag heeft.’’

Wat Van Veen, die veel zakenmensen adviseert, verder opvalt is dat de mannen in het kabinet klaarblijkelijk meer worstelen met zo’n dresscode als ‘casual’ dan de vrouwen. ,,Als ik naar het geheel kijk, vind ik dat de vrouwen een betere indruk maken dan de mannen. Zo iemand als minister Ollongren heeft zich zeker aan de dresscode ‘casual’ gehouden maar er, met haar bruine pantalon en wit shirt met kraagje, toch iets netjes van gemaakt. Ook minister Bijleveld springt er, met haar nonchalante pak met opvallende plantenprint, op een positieve manier uit.’’ In negatieve zin valt alleen Ankie Broekers-Knol op. Van Veen: ,,Haar zwarte outfit is natuurlijk flatteus maar voor de gelegenheid wel erg somber: ze had ‘m met een mooie, fleurige sjaal een oppepper kunnen geven.’’

Volledig scherm Minister Ank Bijleveld (rechts) in gesprek met collega Cora van Nieuwenhuizen. © ANP

Hoge posities

Volgens Zabeth van Veen is ‘casual’ voor veel Nederlandse mannen een worsteling. ,,Mannen met hoge posities weten zich tegenwoordig wel een goed pak aan te meten – en dat geldt zeker ook voor zo iemand als Rutte- maar als het om vrijetijdskleding gaat, wordt het altijd wat moeizaam. Meestal vinden mannen het overdreven om voor hun casual kleding advies te vragen van een personal shopper en vaak hebben ze ook maar weinig vrijetijdskledingstukken: juist omdat ze altijd zo druk met werk zijn.’’ Jammer, vindt ze, zeker als je ook nog op de foto moet. ,,Deze politici wisten natuurlijk dat ze op de heidag gefilmd en gefotografeerd zouden worden; dan mag je er wel iets meer van maken.’’

Stylist Bastiaan van Schaik valt vooral de nietszeggendheid op. ,,Als Nederlanders casual gaan, is het altijd zo saai en dat geldt dus ook voor onze politici. Spijkerbroek, overhemd, sneakers: klaar. Maar, mensen, casual mag echt wel iets meer ‘oempf’ hebben. Kijk maar eens naar hoe Italianen dat doen. Die trekken zo een geel overhemd boven een roze chino aan en, ja, dat ziet er dan geweldig uit.’’ Mocht zo’n heftige kleurencombinatie de ministers afschrikken, gaan, heeft Van Schaik nog wel een écht dwingend stijladvies: strijk! Want het verkreukelde olijfgroene shirt van minister Sander Dekker: kan écht niet. ,,Casual betekent dus niet: onverzorgd.’’

Volledig scherm Minister Sander Dekker (links) en minister Eric Wiebes. © ANP

Valkuilen

Ook Van Veen benadrukt dat er nogal wat valkuilen zijn als het om vrijetijdskleding gaat. ,,Minister Grapperhaus ziet er op zich best aardig uit met een goede kleur overhemd en een goede jeans maar zijn overhemd hoort wel ín de broek, niet eruit.’’ En Sander Dekker heeft niet alleen de verkeerde stofkeuze gemaakt (‘linnen kreukt altijd verschrikkelijk’) maar had ook zijn broekzakken even leeg moet halen. ,,Mannen proppen hun zakken nog wel eens vol met sleutels, portemonnee en mobiel en mijn advies is altijd: haal dat er uit vóór je een podium opgaat; het leidt echt af.’’

Overigens vermoedt Van Schaik dat er misschien toch een idee achter de rommelige ‘bordesfoto’ gaat. De stylist: ,,Het zou best kunnen zijn dat politici op deze manier vooral willen laten zien dat ze heel normaal zijn, dat ze niet ver van de gewone Nederlanders af staan. En dat ze er daarom voor waken ‘overgestyled’ op de foto te gaan.’’ Ook imagodeskundige Bart Maussen gaat er vanuit dat er een gedachte achter het bij elkaar geraapte geheel zit. ,,Als je niet zou weten wie dit waren, zou je zomaar kunnen denken dat het wat docenten van een middelbare school waren en dat is misschien precies de bedoeling. Dat wij, Nederlanders, tijdens zo’n heidag het gevoel krijgen dat daar allemaal heel normale mensen staan.’’