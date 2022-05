Cashvrij maken zwembad leidt tot bedreiging, personeel wil zelfs stoppen: ‘Te bizar voor woorden’

,,Er is letterlijk tegen een medewerker gezegd: ik ben er vrijdag weer, als het dan niet opgelost is weet ik je te vinden”, zegt Van Broekhoven



Zijn verhaal wordt bevestigd door collega en locatiemanager Yara Kee. ,,Sommige collega’s hadden de tranen in de ogen.”



Eén van de zwembadmedewerkers overweegt te stoppen met werken, voegt Van Broekhoven daaraan toe. ,,‘Dit is het me niet waard’, zei ze.”



Er is tot dusver geen aangifte gedaan, de exploitant van wat vroeger zwembad De Paasberg heette beraadt zich op de te nemen stappen.