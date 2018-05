Cartoonist maakt de tongen los met tekening over Franse Spiderman: Mijn doel is bereikt

'Goede migrant, slechte migrant?', schreef Tjeerd Royaards bij zijn cartoon die hij gistermiddag op Twitter deelde. De cartoonist en hoofdredacteur van Cartoon Movement maakte de tekening nadat hij maandagavond een discussie had met zijn vriendin, die zich er sterk over opwond dat de heldendaad van een Malinees die een kind in Parijs redde tot wereldnieuws was verheven. Royaards: ,,Het leek vooral nieuws te zijn omdat het om een migrant ging.'' De tekening werd massaal gedeeld en leverde honderden reacties op. Royaards heeft daarmee naar eigen zeggen zijn doel bereikt. ,,Ik wilde er een debat mee op gang brengen. Ik teken niet zozeer dingen waar iedereen het mee eens is, maar juist iets waar mensen het over gaan hebben. Wat ik ermee wilde zeggen is dat migranten ook gewoon mensen zijn. Het is een complex onderwerp en wat mij betreft hoeven de deuren niet meteen wagenwijd open voor migranten. Maar we kunnen wel een stuk humaner met ze omgaan.''

Ongenuanceerd

De cartoonist twijfelde aanvankelijk of de tekening wel duidelijk genoeg was. Royaards: ,,Een cartoon is iets ontzettend ongenuanceerds. Deze tekening is dubbel te interpreteren, maar gezien de overwegend positieve reacties is dat niet gebeurd.''



Royaards vult aan: ,,Begrijp me niet verkeerd, ik gun het deze man van harte dat hij een verblijfsvergunning en een baan heeft gekregen. Maar wat zegt het over andere migranten? Moeten zij nu zo exceptioneel zijn en heldendaden verrichten om als mens gezien te worden? Wij mogen ons best eens achter onze oren krabben over hoe we in Europa met migranten omgaan.''



Hoewel Royaards vaker tekent over migratie, is hij met dit specifieke onderwerp nu wel klaar ,,want ik heb mijn punt gemaakt, ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Maar over het onderwerp migranten ben ik nog lang niet uitgepraat.''