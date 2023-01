Carolien (62) rijdt 180 kilometer voor écht goedkope boodschappen: ‘Dit is voor ons ook een uitje’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Carolien Bouwhuis (62) uit Wilsum ruilde de Albert Heijn in voor de Aldi en om écht te besparen, doet ze boodschappen net over de grens.