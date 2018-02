Carnavalsprimeur voor Reedeurp: de eerste praalwagen uit 3D-printer

Wie de carnavalswagen nu al zou willen zien, is nog te vroeg, zegt Verweij. De kar is namelijk nog niet klaar: zelfs op dit moment draait de 3D-printer overuren om het ontwerp op tijd uit te spuwen.



Saillant detail: deze 3D-printer - volgens Verweij een kolossaal gevaarte - staat niet in Reeuwijk, en zelfs niet in het Groene Hart, maar in Brabant, toch hét epicentrum van carnavalvierend Nederland.



Had Noord-Brabant dan niet heel erg graag zèlf de primeur willen hebben van de allereerste 3D-geprinte carnavalswagen van Nederland? ,,Hmm. Misschien is dát wel de reden dat het bedrijf echt niet wil dat we de naam ervan bekendmaken'', zegt Verweij peinzend.