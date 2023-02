Carnavalsoutfit: wat had jij vroeger aan en kan nu écht niet meer?

OPROEPJaren geleden trok menig carnavalsvierder de eerste de beste verkleedoutfit uit de kast. Als dat er een met indianentooi, afropruik, tulband óf Afrikaans neusbot was, keek daar bijna niemand van op. Dat is nu wel anders.

Volgend weekeinde is het zo ver: carnaval. Dan barst de strijd los om de meest bijzondere verkleedoutfit. De een zit al weken van te voren achter een naaimachine, de ander trekt de eerste de beste outfit uit de kast. In dat laatste geval is het verstandig om specifieke pakken te laten hangen.

Zo is commotie ontstaan over kostuums die volgens Kick Out Zwarte Piet kwetsend, racistisch en stereotyperend zijn. Ze noemen als voorbeeld mensen die verkleed gaan als indiaan, maar ook praalwagens met kannibalen, joden of terroristen. ,,Veel mensen lijken dit erg grappig te vinden. Maar net als Zwarte Piet een racistische karikatuur is, zijn deze kostuums dat ook", aldus de actiegroep.

Hoe ging jij vroeger verkleed?

Had je iets aan wat nu écht niet meer kan? Of wat je niet meer durft. Wat was de gedachte achter het pak? En had je toen verwacht het niet meer aan te kunnen?

Voor een productie in het AD zijn wij op zoek naar anekdotes. Je kan je toelichting en contactgegevens in het formulier hieronder achterlaten. De redactie neemt na een selectie met een aantal inzenders telefonisch contact op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.